Lazio, Mauri: "Inzaghi può restare, ma non si perda tempo"

In casa Lazio ci sono ancora alcune situazioni da risolvere, quella dell'allenatore su tutte. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto anche l'ex biancoceleste Mauri: "Inzaghi è convinto che dopo queste tre stagioni il ciclo sia finito. Per questo è necessaria una rivoluzione, o comunque rinnovare parecchio della rosa biancoceleste. Questo ovviamente significa nuovi investimenti e un calciomercato attivo. Il rapporto con Lotito? Sono fiducioso che tutto possa tornare alla normalità, credo che al 60% Simone rimarrà alla Lazio. I tifosi vogliono sapere il prima possibile l'esito della vicenda, ma soprattutto non si deve perdere troppo tempo perchè il mercato è all'orizzonte. Wesley? Può sostituire Caicedo ed essere il partner di Immobile".

LAZIO, SITUAZIONE INZAGHI

LAZIO, SITUAZIONE MERCATO

