Lazio, Mauri: "Lazzari buon giocatore, ora serve la Champions"

Il calciomercato comincia a gettare nel vortice un cospicuo numero di nomi, la Lazio si prepara a rinforzare la rosa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto anche l'ex biancoceleste Mauri: "Penso che Lazzari sia un buon giocatore, anche se qualche anno fa avrebbe avuto una valutazione minore. La Lazio credo punterà su Murgia per abbassare il prezzo del cartellino, anche cedendolo a titolo definitivo per arrivare all'esterno della Spal. Non avrebbe senso tenerlo senza farlo giocare. I biancocelesti dovrebbero seguire la strategia del Napoli, perchè arrivare ad avere più di 14 titolari è aver vinto, anche attraverso qualche cessione dolorosa. La Champions resta però il vero trampolino di lancio per avere una rosa più appetibile sul mercato e di conseguenza più competitiva".

LAZIO, YAZICI EREDE DI MILINKOVIC

LAZIO, BONACINA NON RINNOVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE