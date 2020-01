Lazio, Mauri: "Per il mercato servirebbe un colpo alla Romulo"

I prossimi impegni della Lazio si chiamano Spal e Verona. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Per quanto riguarda Correa, per qualsiasi infortunio questa è la prassi. Aspettare 48 ore dall'evento è un bene, perchè hai un quadro più completo. Qualcosa l'argentino ha accusato, fosse stato solo un crampo oggi si sarebbe allenato. Mercato? Si potrebbe minare l'equilibrio della squadra, ovviamente si valuteranno giocatori per rinforzare la rosa. La Lazio è una società importante e in molti vogliono venire, servirebbe un'occasione come Romulo lo scorso anno. Ora il problema è in attacco, dipende dall'infortunio di Correa. In questi primi sei mesi la Lazio è stata brava e fortunata, perchè non ci sono stati troppi problemi in infermeria".

