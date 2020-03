Lazio, Mauri: "Va rispettata la salute di giocatori e staff"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauri per parlare dell'emergenza che sta travolgendo il paese: "I giocatori sono persone comuni e c'è in ballo la loro salute. L'assemblea che si terrà domani, molto probabilmente, deciderà di bloccare il campionato. Manca solo la Lega che dia l'ok. Ci sono tanti interessi in gioco. Va rispettata la salute delle squadre e di tutto lo staff. Se decidessero di sospendere la Serie A, si dovrà decidere a chi assegnare questo Scudetto. Sono stati commessi degli errori, questo è chiaro".

