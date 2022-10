Lazio, Mazzarri: "Ecco che squadra ho visto allo stadio..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'ottimo campionato che sta disputando la Lazio è sotto gli occhi di tutti. Il calcio di Maurizio Sarri piace non solo ai suoi tifosi, ma anche ai colleghi allenatori come Walter Mazzarri, che ha parlato alla redazione di Radio Incontro Olympia: "La Lazio è molto forte e determinata. Ieri allo stadio ho visto una Lazio molto forte, una squadra completa in tutti i reparti. Ben organizzata da Sarri, la Lazio farà un grande campionato".