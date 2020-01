Lazio, mercato ai nastri di partenza: dove dovrebbe intervenire il club?

Dopo avervi chiesto quale fosse il migliore acquisto del decennio e la partita che più di ogni altra vi aveva emozionato tra il 2010 e il 2019, un altro sondaggio coinvolge voi lettori de Lalaziosiamonoi.it. Il mercato di gennaio inizierà entro poche ore, ma i primi movimenti sono già in atto: Ibrahimovic ha riabbracciato il Milan, mentre la Juve ha preso Kulusevski. E la Lazio? Cosa farà? La società deciderà di intervenire e puntellare l'organico o rimarrà ferma? Questo lo scopriremo nelle prossime settimane. Ma voi cosa fareste se foste nei panni del ds Tare e aveste la possibilità di intervenire in un reparto? Il quesito è questo: dove ha più bisogno di un ritocco la rosa di Inzaghi? In difesa, sugli esterni o in attacco? Quattro opzioni e una sola possibilità di scelta.

