Lazio - Midtjylland, Immobile esulta: "Mitici!" - FOTO

La Lazio vince e Immobile esulta. L'attaccante della Lazio non può scendere in campo con i suoi compagni causa infortunio ma oggi la sua presenza è stata più importante che mai. Il bomber nel pre gara si è accomodato in panchina per inicitare la squadra e poi ha seguito la gara contro il Midtjylland dalla tribuna dell'Olimpico. Al termine del match ha esultato anche lui sui social: "Avanti così, mitici!".