Lazio-Midtjylland, la società ricorda l'appuntamento: "Matchday" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Novanta minuti importantissimi per la Lazio ancora in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Da primi o da secondi, per adesso l'importante è andare avanti. Per farlo c'è da battere il Midtjylland, squadra danese che all'andata rifilò cinque gol ai biancocelesti. Tutti i calciatori di Sarri avranno sicuramente negli occhi la tremenda batosta subita e oggi c'è una buona occasione per vendicarsi. Obiettivo tre punti per cambiare ritmo e avvicinarsi alla qualificazione. L'appuntamento è a questo pomeriggio, ore 18:45, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. Anche la società lo ricorda su Instagram.