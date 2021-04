Lazio - Milan, ammonizione pesante per Acerbi: non ci sarà con il Genoa

Al diciannovesimo minuto di Lazio-Milan, Acerbi atterra irregolarmente Theo Hernandez lanciato verso la porta di Reina. L'arbitro Orsato non può far altro che ammonire il difensore centrale biancoceleste che era nella lista dei diffidati. Il numero 33 dunque non sarà a disposizione di Inzaghi per il prossimo match di campionato contro il Genoa, in programma domenica 2 maggio ore 12:30.