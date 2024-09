Lazio - Milan, caso Leao - Hernandez: ecco la decisione dei rossoneri

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

In casa Milan ha fatto molto discutere quanto avvenuto durante il cooling break dell'ultima partita di Serie A, pareggiata con il risultato di 2-2 sul campo della Lazio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul Diavolo e si proietta a quelle che saranno le scelte di mister Fonseca per la partita di San Siro con il Venezia.

Il duo della discordia composto da Theo Hernandez e Rafael Leao tornerà in distinta dal primo minuto per portare il Milan alla tanto agognata prima vittoria nella sua stagione a agli ordini di Fonseca. La distanza, anche fisica, che si è creata alla pausa nel 2-2 con la Lazio potrebbe ben presto accorciarsi se non essere cancellata. Theo Hernandez si era scusato subito, anche se era apparso poco convinto, Leao sul tema era rimasto in silenzio mentre Fonseca aveva gettato altra acqua sul fuoco, al pari dell'amministratore delegato Furlani che l'ha definito un "non evento" in conferenza stampa.

Il club non ha proceduto con l'erogazione di multe o sanzioni economiche, in cambio è arrivata la promessa di Theo e Leao: "Non sbaglieremo più". E da qui il Milan vuole ripartire, provando a mettere la famosa pietra sopra sull'episodio: Fonseca è deciso a riconsegnare ad entrambi una maglia da titolare nel match interno contro il Venezia, alla ricerca di una nuova linfa che fino a qui non c'è stata, anche per via del contributo modesto di alcuni dei grandi protagonisti, tra cui i sopracitati.