Lazio - Milan, Cataldi entra e taglia il traguardo delle 100 presenze

LAZIO - MILAN, CATALDI - Sicuramente Cataldi avrebbe desiderato tagliare il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Lazio in un contesto diverso, magari con una vittoria dei biancocelesti. E invece il classe '94 entra sul 3-0 a favore del Milan per rimpolpare il centrocampo di Inzaghi e far rifiatare Correa. Resta comunque la continuità che Danilo ha saputo dare in questa squadra: nonostante qualche difficoltà nei vari anni, è riuscito sempre a riproporsi e a ritagliarsi uno spazio.