Lazio - Milan, gesto bruttissimo di Theo Hernandez: cosa è successo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mancato rigore alla Lazio per l'intervento di Maignan su Castellanos è il tema principale dei primi 15 minuti di Lazio - Milan. I biancocelesti hanno messo fuori il pallone, chiedendo il penalty all'arbitro, subito dopo il colpo preso dall'argentino rimasto a terra dolorante. Una volta ripreso il gioco con la rimessa laterale dei rossoneri però, Theo Hernandez ha deciso di non restituire il pallone alla formazione di Sarri. Il terzino, nonostante la richiesta di Di Bello, ha preferito continuare a giocare per fatti suoi rifiutandosi di ascoltare il direttore di gara e gli avversari. Immobile in panchina era scatenato, sia per il mancato rigore che per il gesto del francese.