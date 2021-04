Lazio - Milan, Immobile: "Per noi è l'ultima chance per la Champions"

Nel pre-gara di Lazio-Milan, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida contro i rossoneri all'Olimpico: “Il mister è più carico che mai, lui e la sua famiglia non hanno vissuto un bel periodo ma siamo stati al loro fianco. La tecnologia ci ha permesso di lavorare comunque insieme a lui, averlo al campo però è diverso: in sua assenza lo staff ha svolto un lavoro eccezionale", ha esordito l'attaccante partenopeo che poi ha proseguito: "La partita di oggi rappresenta per noi l’ultima chance per restare lì e sappiamo di non poterla sbagliare. Questo deve darci un’ulteriore motivazione, così come i cinque gol subiti a Napoli. Sembra che i problemi al tendine siano passati, ero convinto che una volta migliorata la condizione sarei tornato ad usare bene entrambe le gambe. Avevo voglia di tornare a fare gol ed aiutare la squadra”.

Il bomber della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Dopo una sconfitta così col Napoli serve ancora più motivazione, questa per noi è un'ultima spiaggia per rimanere aggrappati alle altre. Sappiamo l'importanza della partita, non veniamo da una buona gara ma abbiamo subito il riscatto a portata di mano. Napoli? Un po' di delusione, a volte gli episodi cambiano le partite. Siamo consapevoli che questa però è fondamentale per noi. Inzaghi in panchina? È sempre stato in contatto e lo staff ha fatto un lavoro eccezionale ma averlo con noi è diverso. È carico e più motivato che mai, è lui il primo a credere in una rincorsa che sappiamo sarà molto difficile ma che faremo finché la matematica non ci condannerà".