Lazio-Milan, Marcolin: "Sarà una sfida tattica. Su Luis Alberto seconda punta..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex Lazio Dario Marcolin ha parlato così della sfida di questa sera col Milan e non solo: “Vedo una partita tattica. Come a inizio campionato, dopo le prime partite ricche di gol, può venire fuori il tatticismo e soprattutto la stanchezza dello scendere in campo così spesso”.

SCELTE – “Se potessi scegliere, non toglierei dalla sua zona Luis Alberto, e vedrei meglio Milinkovic davanti con Correa. Lo spagnolo a centrocampo può avere più spazio quando le squadre si allungano e aumentano le distanze. Giocando davanti rischierebbe di restare ingabbiato. Cataldi o Leiva? Credo giocherà il primo dall'inizio, visto l’infortunio che ha avuto, a differenza di quello del brasiliano. Inzaghi probabilmente farà una staffetta tra i due, per poter consentire all’ex Liverpool di essere pronto per il Lecce martedì”.

MILAN – “i rossoneri hanno una mentalità offensiva, avendo subito più gol di quelli segnati, ma arrivano da un momento strano dopo il pareggio a Ferrara. Vedo una squadra che starà attenta a non lasciare troppi spazi e avrà un atteggiamento tattico, sfruttando la qualità offensiva dei suoi uomini d’attacco quando avranno la palla".

DUELLO A DISTANZA - "Giocare dopo il risultato della Juve può essere uno stimolo per essere concentrati fin dall'inizio. La Lazio ha un gruppo forte ed è abituata a trovare soluzioni e a rimontare in situazioni di svantaggio e sotto pressione. I biancocelesti hanno già battuto i bianconeri due volte, la squadra di Sarri è stata poi vulnerabile negli scontri diretti. C'è la consapevolezza di poter lottare fino alla fine per lo scudetto".

