Lazio - Milan, Pellegrini e Gila non mollano la squadra: il gesto nel pre gara

La Lazio ha fatto il suo ingresso in campo per svolgere il consueto riscaldamento pre partita, in attesa del fischio d’inizio alle 20:45. Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a riscattare la sconfitta subita a Udine. Lo stesso farà anche il Milan, dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo: un pareggio e una sconfitta, pesante, col Parma alla seconda giornata. Baroni dovrà fare a meno di Gila, fuori per infortunio, e Pellegrini, in fase di ripresa dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto, ma i due sono comunque presenti all’Olimpico per dare supporto ai compagni. Dallo spogliatoio al terreno di gioco, sono a bordo campo per assistere al riscaldamento.

