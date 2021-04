La Lazio asfalta il Milan e torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League. Correa apre le danze, segna il raddoppio e poi lascia la scena per il tris di Immobile. Biancocelesti di nuovo a ridosso dell'Europa che conta e scontri diretti in vantaggio sul Milan. Di seguito gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.