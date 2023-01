Lazio - Milan, Zaccagni esulta: "Non solo la vittoria o il gol, è molto di più" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa la partita, Mattia Zaccagni ha condiviso un post su Instagram per esultare per la vittoria conquistata dalla sua Lazio contro il Milan. Il numero 20 biancoceleste ha siglato anche uno dei quattro gol che hanno consentito alla squadra di guadagnare i tre punti, ma sui social ha spiegato di andare oltre trionfi e reti. Condivisa un'immagine dell'ennesima freccia scoccata, ha aggiunto: "Non è solo il gusto della vittoria, non è soltanto la soddisfazione per aver segnato. È molto ma molto di più".

