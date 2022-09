Lazio, Milinkovic a caccia del gol in Europa: ecco da quanto tempo manca

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic Savic "costretto" agli straordinari. A meno di clamorosi colpi di scena il centrocampista della Lazio scenderà in campo anche nel match inaugurale di Europa League contro il Feyenoord. Iniziare bene il cammino nella competizione è fondamentale per arrivare direttamente agli ottavi di finale senza passare per i play-off contro le retrocesse dalla Champions League. In virtù di ciò Sarri si affiderà ancora una volta al serbo. Oltre i confini nazionali però non sembra avere lo stesso feeling con il gol che mostra in campionato. L'ultima volta che è andato a segno nelle coppe europee risale a quasi tre anni fa, nello specifico al 3 ottobre 2019 quando segnò al Rennes nel match vinto per 2-1 allo stadio Olimpico. In totale con l'aquila sul petto ha messo a segno 5 reti europee. Oltre a quella già menzionato vanta 2 reti nell'Europa League 2015/2016 e altrettante in quella 2017/2018. È tempo di tornare a fare la voce grossa e di timbrare nuovamente il cartellino, magari già domani contro la formazione olandese.