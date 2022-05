Lazio, Milinkovic all'esame Juventus: i suoi numeri contro i bianconeri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli uomini più attesi della Lazio in vista del match contro la Juventus all’Allianz Stadium è Milinkovic-Savic. Il serbo negli ultimi giorni è stato accostato a più riprese al club bianconero, ma al momento il suo futuro è difficile da decifrare. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi a riguardo, Sergio così come viene chiamato dai tifosi, vuole trascinare l'aquila verso il quinto posto valido per l’accesso alla prossima Europa League. Quest’anno ha raggiunto la piena maturità e la sfida contro la Juventus del suo compagno di nazionale Vlahovic rappresenta un banco di prova importante per la definitiva consacrazione.

STATISTICHE – Ad onor del vero al cospetto della Vecchia Signora il Sergente non ha sempre fatto benissimo. Un solo gol siglato nel successo per 3-1 del dicembre del 2019 e un assist fornito a Luis Alberto nel trionfo in Supercoppa Italiana a Riyad appena 15 giorno dopo. Non sono mancate le buone prestazioni, tra cui quella nell’unica affermazione biancoceleste allo Stadium nell’ottobre del 2017, quando grazie ad una doppietta di Immobile l’allora formazione di Simone Inzaghi si impose per 2-1. Da uno come lui però ci aspetta sempre di più e chissà se questa non possa essere la volta giusta per trovare la giocata vincente nella tana dei bianconeri.