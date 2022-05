Lazio, su Milinkovic spunta la Juve: ecco la possibile offerta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tutti pazzi per Milinkovic. Il centrocampista serbo, autore di una stagione superlativa condita dalla doppia cifra di gol e assist, è il calciatore più richiesto in casa Lazio. Lotito non farà sconti a nessuno ma in estate è prevista un'asta tra le big d'Europa per il 21 biancoceleste. Manchester United, PSG e non solo. Sul Sergente c'è sempre il forte interesse della Juventus che sogna il colpo da 90 a centrocampo. Come riporta la consueta rassegna a cura di Radiosei, tra il club bianconero e il procuratore Kezman ci sono già stati dei contatti. Trovato già anche un accordo di massima per l’ingaggio, un contratto da 4 milioni a stagione per 5 anni. Agnelli ha pronti 50-60 milioni da investire per un centrocampista che risolva i problemi di Allegri. Lotito però parte da una base di 70 milioni e al momento non è intenzionato a muoversi da quella cifra. Milinkovic non è incedibile, ma serve un'offerta che soddisfi la società capitolina. Nei prossimi mesi la Juve proverà a convincere il serbo a rimanere in Italia e a sposare la causa bianconera. La pista è tutt'altro che facile da percorrere.