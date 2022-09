Lazio, Milinkovic ancora nella storia del club: il record emozionante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

303 presenze per Sergej Milinkovic-Savic. Un numero che quasi fa impressione se poi si vanno a contare le prodezze e pennellate alla Michelangelo in questi 8 anni di Lazio. Per lui oggi una super partita quella contro la Cremonese nella quale ha collezionato l'assist per Immobile e il gol del 3-0. Attenzione però perché a Cremona, il Sergente ha trovato un record personale che resterà per sempre tra le pagine biancocelesti. Oggi, Milinkovic con le 303 presenze è entrato nella Top-10 dei calciatori più presenti nella storia della Lazio. L'annuncio della femminuccia in arrivo, un record e una prestazione di altissimo livello ha regalato a Milinkovic una domenica pomeriggio speciale.