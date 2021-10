Lazio, Milinkovic bracca Nedved: il Sergente a un solo passo dalla storia

Sergej Milinkovic è un fiore all'occhiello della Lazio, uno di quei giocatori che scrivono pagine di storia. Centrocampista, anzi tuttocampista, giocatore di lotta e di sopraffino governo, con numeri da attaccante. Il gol all'Inter è il terzo del campionato (dopo quelli a Empoli e Roma) e porta il totale con la maglia biancoceleste a 50: 40 in campionato, 5 in Coppa Italia e 5 in Europa League. Alla prossima marcatura il Sergente raggiungerà un big della storia della Lazio come Pavel Nedved. In campionato il sorpasso è già avvenuto la scorsa stagione (33 i gol in A del ceco con i biancocelesti), ora il serbo (che nel frattempo ha superato D'Amico e Salas) mette la freccia anche per le segnature totali. Una volta messo alle spalle Nedved, Milinkovic sarà il centrocampista più prolifico della storia della Lazio.

