Lazio, Milinkovic e l'assist mancante: ecco qual è quello incriminato

Sergej Milinkovic Savic è secondo nella classifica degli assist stilata dalla Serie A. Il serbo è a quota dieci a meno due da Berardi che è in vetta. Il calciatore, però, ha detto che per lui sono undici nel post partita del Picco. A quale assist si riferiva il centrocampista? Come sottolinea Tuttomercatoweb, il dilemma sull’assist in meno che appare nella classifica della Lega risale al 5 marzo scorso, alla trasferta di Cagliari, vinta 3-0 dalla Lazio. Quella sera Milinkovic, poco più avanti della linea laterale, serve Felipe Anderson con un bel filtrante: il brasiliano poi riceve fuori area, salta 3 avversari e fredda Cragno da posizione ravvicinata per il 3-0 finale. La Lega, in virtù dello slalom gigante di Felipe Anderson, non considera il passaggio di Milinkovic come assist, mentre il Sergente e altri portali specializzati (come Trasfermarket) sì.