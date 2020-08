Lazio, Milinkovic e l'importanza di essere il 'Sergente': "Troppa gente al bar? Ecco la soluzione" - FT

Milinkovic stupisce ancora. Sia in campo che sui social. E l'ultimo post condiviso su Instagram ne è la testimonianza. Il centrocampista serbo, attualmente in vacanza alle Maldive, ha pubblicato una foto che lo ritrae sul fondo della piscina con una bottiglia in mano. La didascalia che accompagna lo scatto spiega la situazione: "Quando c'è troppa gente al bar dell'hotel ma tu sei il Sergente e hai sempre la soluzione". Sergej ha la risposta a qualsiasi problema. Che si tratti di una gara bloccata o di un locale sold-out.