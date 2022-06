Lazio, Milinkovic e Luis Alberto tra i centrocampisti più decisivi in A - FT

TUTTOmercatoWEB.com

Personalità differenti così come le qualità, ma c’è una cosa che accomuna Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto: il talento. Nel corso degli anni alla Lazio si sono confermati sempre di più una risorsa imprescindibile, molto spesso decisivi con le loro giocate, assist e anche qualche gol. Sono una garanzia per la squadra, un punto fermo al quale affidarsi soprattutto nei momenti di difficoltà. Autori di prestazioni strabilianti, hanno fatto impazzire avversari e innamorare i tifosi che sperano di poterli vedere ancora per molto indossare la maglia biancoceleste. A conferma di tutto ciò, anche i numeri. Come riporta una statistica di Kickest, il serbo e lo spagnolo si sono guadagnati un posto nella classifica dei migliori centrocampisti degli ultimi tre anni. Il primo è in vetta alla graduatoria con 26 reti e 24 assist, mentre il secondo al quarto posto a quota 20 gol e 27 passaggi vincenti. Di seguito la classifica completa

