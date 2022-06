Serie A, Lazio - Roma il 19 marzo: il precedente da 'testa e cuore'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alzato il sipario sul calendario della Serie A 2022-23. La Lazio esordirà con il Bologna in casa e chiuderà il campionato in casa dell'Empoli. I derby della Capitale sono fissati per il 6 novembre 2022 (Roma in casa) e il 19 marzo 2023 (Lazio in casa). L'ultimo precedente della stracittadina il 19 marzo è del 2008: anche quel giorno erano i biancocelesti a ospitare i rivali e la squadra di Delio Rossi portò a casa i tre punti. Il risultato fu di 3-2: vantaggio giallorosso con Taddei, poi Pandev e Rocchi per il sorpasso, pareggio momentaneo di Perrotta ed esplosione biancoceleste grazie al gol allo scadere di Behrami. Famosa l'esultanza sotto la Curva Nord al grido di "testa e cuore". Quel derby è ricordato anche per l'omaggio delle due tifoserie a Gabriele Sandri, con i capitani Rocchi e Totti sotto la Curva Nord prima del fischio d'inizio.