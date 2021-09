Lazio, Milinkovic goleador di testa: nessuno ha fatto meglio dal suo arrivo in Italia

Lazio-Roma, minuto 10. Sventagliata millimetrica di Felipe Anderson che serve Milinkovic tutto solo in area di rigore. Il numero 21 non deve far altro che spingere il pallone in rete di testa e portare in vantaggio i suoi nel derby della Capitale. Il centrocampista serbo ha messo a segno il suo tredicesimo gol di testa in Serie A. Numeri incredibili per un giocatore completo come il Sergente. Dal suo arrivo in Italia, nell'estate del 2015, nessuno ha fatto meglio in questo fondamentale di Sergej.