Lazio, Milinkovic la decide nel recupero. È il secondo gol più tardivo in Serie A per il 'Sergente'

Di solito ci pensa Caicedo a togliere le castagne dal fuoco nei minuti finali per la Lazio, oggi è toccato a Milinkovic. Per il 'Sergente' si tratta del secondo gol più tardivo segnato in Serie A arrivato al minuto 91' e 19''. Il primo, riporta Opta, è quello segnato alla Fiorentina a gennaio 2016, il suo primo in assoluto nel campionato italiano, siglato al 95' e 04''.