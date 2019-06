Lazio, Milinkovic non utilizzato dalla Serbia: i motivi delle assenze

Zero minuti contro Ucraina e Lituania, nemmeno in panchina nelle due partite della Serbia per le qualificazioni a Euro 2020. Sergej Milinkovic non è stato utilizzato dal ct Krstajic a causa dell'infortunio alla caviglia che aveva messo in pericolo l'ultimo mese della scorsa stagione. Non la finale di Coppa Italia, iniziata tra le riserve proprio per la condizione fisica non ottimale (poi decisa dal suo colpo di testa nella ripresa). L'infortunio risale alla semifinale di ritorno di Coppa a San Siro con il Milan. Il centrocampista non ha ancora smaltito del tutto il problema e per questo non è stato rischiato in Nazionale.