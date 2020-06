Lazio, Milinkovic punta l'Atalanta: la sua vittima preferita...

LAZIO, MILINKOVIC MIRA L'ATALANTA - Le sirene di mercato si sentono in lontanaza, non spaventano la Lazio né distolgono l'attenzione di Milinkovic, proiettato al nuovo inizio del campionato, alla partita in trasferta contro l'Atalanta, subito fondamentale per ribadire le intenzioni della Lazio. Non c'è nemmeno più il problema al ginocchio a impensierire il Sergente, è durato solo poche ore e poi è rientrato. L'ha confermato Ivo Pulcini, l'ha ribadito Arturo Diaconale. Il serbo ci sarà per l'Atalanta e già spera in un nuovo gol alla Dea, sua vittima preferita da quando è a Roma: quattro reti in sette partite che hanno portato a due vittorie e un pareggio, una di queste in finale di Coppa Italia. Ora immagina di ripetersi il 24 giugno alla ripresa. Se lo augura anche la Lazio.

