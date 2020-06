Manchester United, prove di rinnovo in extremis per Pogba. E Milinkovic...

Il Manchester United è una delle pretendenti per Sergej Milinkovic-Savic, l'interesse dei Red Devils per il serbo non è una novità per la Lazio. Una grossa variabile nell'equazione però è rappresentata da Paul Pogba, dato in partenza già da tempo. Il centrocampista ex Juve ha un contratto che scadrà nel 2021 e ha addosso gli occhi proprio del suo vecchio club e del Real Madrid. Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, il Manchester United starebbe cercando di effettuare un tentativo in extremis per provare a convincere Pogba a rinnovare: un'eventualità che potrebbe cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda Milinkovic.