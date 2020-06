Lazio, Milinkovic spazza via ogni dubbio: "Col ginocchio rotto segno così..." - FOTO

Alla gioia della ripresa, per un attimo nel mondo Lazio si è mischiato puro timore: quel momento coincide precisamente allo stop di Milinkovic durante la seduta di Formello per una botta al ginocchio. Momenti d'ansia subito debellati, grazie al ritorno del sergente dopo alcuni giorni di riposo forzato. Il gioiello del centrocampo laziale, dunque, è in perfetta forma. E ci tiene a ribadirlo su Instagram, nel caso qualcuno dovesse ancora dubitare. Infatti ha pubblicato il video di una sua perla in allenamento: cross in mezzo, colpo di ginocchio sotto la traversa. Proprio quel ginocchio che per attimi ha fatto tremare il mondo Lazio. La didascalia è chiara: "Io con il ginocchio rotto segno così!". Insomma, niente paura: Milinkovic c'è.