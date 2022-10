Lazio, Milinkovic sublime a Firenze: agguantato De Bruyne

AGGIORNAMENTO ORE 22:40 - Neanche il tempo di avvicinarlo che lo ha già agguantato. Milinkovic come De Bruyne nella partecipazione ai gol della propria squadra. Il Sergente ha raggiunto, con il doppio assist al Franchi, quota 7 assist e 3 reti. Il belga del Manchester City fermo a 1 gol e 9 assist, per un totale di 10 esattamente come il derby. Il 21 non smette più di incantare. Coronata una partita perfetta con un doppio assist da favola: il primo col mancino, che in teoria non è il suo piede, il secondo addirittura di tacco.

