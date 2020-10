Lazio, Mimun preoccupato: "Troppe assenze e pile scariche, con il Dortmund rischiamo grosso"

Un brutto passo falso quello della Lazio a Genova, dove la Sampdoria ha sconfitto 3-0 i biancocelesti. Tra le preoccupazioni per la prestazione non all'altezza, anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha espresso il suo rammarico su Twitter: "Schiacciati da una bella Sampdoria. Lazio con troppe assenze e pile scariche, in 4 partite abbiamo subito 8 gol. E martedì contro il Borussia Dortmund rischiamo grosso."