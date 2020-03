Lazio, Minala ancora a Roma: si allena a casa in attesa della Cina

Non è ancora cominciata l'avventura di Joseph Minala con il Qingdao Huanghai F.C, squadra con la quale ha firmato un contratto in prestito fino al termine della stagione. Il calciatore, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, vista l'emergenza Coronavirus, non è ancora partito alla volta della Cina e si sta allenando a casa a Roma, in attesa di notizie ufficiali. Al momento i campionati sono fermi ma presto potrebbero riprendere, visto il miglioramento costante della situazione nella nazione asiatica. Il calciatore è in attesa che si risolvano questi passaggi burocratici (che non riguardano l'accordo tra i due club), per dare inizio alla sua nuova avventura.

