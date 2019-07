Lazio, Mirra: "Bisogna puntare sui giovani: Andrè Anderson ha fatto bene"

L'ex difensore della Lazio, Vincenzo Mirra, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare di mercato e delle prime impressioni dal ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le sue parole: "Sarà un campionato molto equilibrato, una Lazio attrezzata potrebbe dire la sua e andare oltre le aspettative. Milinkovic ha fatto un ottimo ritiro, spero che la società riesca a trattenerlo almeno per un altro anno perché la conferma di Sergej sarebbe la ciliegina sulla torta dopo gli ottimi acquisti fatti. Lazzari può dare un'alternativa importante, Vavro ha un grande fisico e accanto a Radu e Acerbi potrà solo migliorare" - poi sui giovani - "André Anderson ha fatto molto bene, bisognerebbe sempre puntare sui giovani: ha una buona qualità, potrebbe essere l'ideale sostituto di Correa. Mi piace molto anche Armini, ha mostrato la sua personalità all'esordio. Deve ovviamente migliorare, magari andando in prestito, ma ha qualità. La Primavera è tornata finalmente nella categoria che merita, spero che possa disputare un ottimo campionato, è un serbatoio per la prima squadra. Su questo, piena fiducia a Tare. Spero che la Lazio trovi un calendario dall'inizio abbordabile, così da partire con entusiasmo".

