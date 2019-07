Serie A 2019/20, Conte sfida i "giovani": primo faccia a faccia con Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Antonio Conte è tornato ad allenare in Serie A ed è pronto alla sua nuova avventura all'Inter. Cinque anni dopo aver salutato la Juventus, con in mezzo le esperienze come ct dell'Italia e sulla panchina del Chelsea, il pugliese vuole tornare protagonista sulla panchina neroazzurra. Tante cose sono cambiate rispetto a quando ha salutato il nostro campionato. Conte, infatti, troverà tanti allenatori nuovi che lui non ha mai sfidato nella sua carriera. Come sottolinea Tuttosport, contro tutti i mister delle big sarà una prima volta. Il tecnico dei meneghini non ha mai affrontato Simone Inzaghi, Fonseca, Giampaolo e Sarri. Per quello che riguarda Ancelotti, invece, sarà la prima sfida in campionato ma i due sono stati l'uno contro l'altro in Champions League. Quando l'allenatore di Reggiolo sedeva sulla panchina del Real Madrid e Conte su quella della Juventus c'è stata una doppia sfida nel girone: 2-1 a Madrid per il Real e 2-2 a Torino.

