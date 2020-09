Lazio, Muriqi: FourFourTwo Turchia gli dedica la copertina - FT

La Lazio non vede l'ora di abbracciarlo in modo definitivo, quando i tifosi turchi hanno saputo della sua cessione i messaggi sono stati tantissimi. Vedat Muriqi è un calciatore che ha lasciato il segno nella su avventura con il Fenerbahce ed è anche per questo che FourFourTwoTurchia gli ha dedicato un'intera copertina. All'interno l'intervista al calciatore che racconta di sé e della sua carriera che adesso ha subito la svolta decisiva con il passaggio alla Lazio.

