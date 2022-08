Lazio Museum, il tributo a Garella prima della gara contro il Bologna: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Come di consueto negli ultimi anni, con l'inizio del campionato, tornano le mostre storiche allo stadio Olimpico, organizzate dal Lazio Museum. Per la prima di campionato, che andrà in scena domenica 14 agosto contro il Bologna alle 18:30, sono annunciate le casacche di diversi campioni della Lazio che hanno indossato anche la maglia dei felsinei, nell’ordine: Mancini, Signori e Mihajlovic nelle vesti di giocatore della Lazio prima e di tecnico del Bologna dopo. Si rinnova, pertanto, il tributo al guerriero serbo, al quale la tifoseria biancazzurra è da sempre molto affezionata, come lo è il Lazio Museum prono a riservagli ogni anno un tributo speciale.

Infine, ci sarà un momento toccante dell'esposizione e riguarderà Claudio Garella, prematuramente scomparso, che difese la porta della Lazio verso la fine degli anni Settanta. Nel suo ricordo e in suo onore verrà esposta una delle sue maglie del periodo laziale.