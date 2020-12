Lazio - Napoli, Acerbi alza bandiera bianca: il difensore si ferma nel riscaldamento

Non ce la fa Francesco Acerbi, gioca Hoedt. Il difensore della Lazio si è dovuto arrendere: durante il riscaldamento per partita, il difensore ha sentito di nuovo fastidio all'adduttore e ha raggiunto Correa in tribuna. Due perdite importanti per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di due titolari nel match delicatissimo contro il Napoli.