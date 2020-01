Lazio - Napoli, esordio per le figurine Panini: i dettagli - FOTO

Prima partita del 2020 all'Olimpico per la Lazio di Simone Inzaghi che ospita il Napoli davanti al proprio pubblico. Una serata speciale allo stadio con i biancocelesti che hanno anche festeggiato i 120 anni, compiuti lo scorso 9 gennaio. La prima grande novità dell'anno arriva subito alla lettura delle formazioni con le due squadre annunciate dallo speaker con qualche minuto d'anticipo rispetto al solito per lasciare spazio alla splendida scenografia della Curva Nord. Sui maxischermi, invece delle solite foto, sono andate in onda le singole figurine della Panini delle due compagini. Lo storico album, presentato in settimana, accompagna la voce dell'Olimpico per un ingresso in campo insolito e diverso.