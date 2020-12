Lazio - Napoli, il doppio ex Agostinelli: "Acerbi vale quanto Immobile"

È inizato il conto alla rovescia per Lazio-Napoli che domani sera si daranno battaglia all'OIimpico. Il doppio ex della gara, Andrea Agostinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il match. Di seguito le sue parole: “I biancocelesti sono un po’ in difficoltà gli manca un giocatore determinante come Acerbi che vale quanto Immobile in attacco. Non ci dovesse essere, sarebbe una grossa perdita. Inter-Napoli ha dimostrato che gli azzurri si possono giocare lo scudetto o un posto in Champions League. La Juventus ha azzerato la differenza con le squadre e per il titolo ci sono i bianconeri, l’Inter e Napoli sullo stesso piano. Ci vorrei mettere anche il Milan ma l’assenza di Ibrahimovic potrebbe essere un problema. Al Napoli mancano tre attaccanti fondamentali ma Lozano, Petagna, Politano e Zielinski possono segnare. Nelle rose lunghe c’è spazio per tutti”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, PAROLE DA LEADER PER LUIS ALBERTO

TORNA ALLA HOME