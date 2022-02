Lazio-Napoli, Mario Rui: “Sono partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare”

Fonte: Dazn

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Rui è intervenuto nel pre partita di Lazio-Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo una grandissima occasione. Cercheremo di fare il massimo sapendo che non abbiamo fatto benissimo nelle ultime gare. Se vogliamo un risultato positivo dovremmo fare di più. Mi sento bene. Sono queste partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare. È uno stimolo in più, siamo pronti. Come sta Insigne? Lorenzo è sereno. È il nostro capitano. Da qui alla fine farà il massimo come ha fatto sempre"