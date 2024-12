Lazio-Napoli, parla Colonnese: "Sarà una bella sfida. Scudetto? Per me..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il doppio ex di Lazio e Napoli Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della gara di stasera, ma si è anche espresso sulle due squadre, sulle loro ambizioni e sui singoli. Ecco di seguito le sue parole:

NAPOLI - "Gioca con una seconda squadra, con giocatori che stanno giocando poco, vedi la difesa, ma gli altri sono signore alternative. Il Napoli sta giocando con i due centrali difensivi che non hanno mai giocato quest'anno, ma per il resto è una squadra solida, forte. Per me il Napoli è da Scudetto? Non bisogna nascondersi, ha giocatori forti, ha un allenatore molto forte, una piazza fortissima, perché non deve lottare per quell'obiettivo? Che poi non lo vinca ci sta, ma non devi pensare al quarto posto ora, visto come sei partito".

LAZIO DI BARONI - "La Lazio è una squadra equilibrata, c'è tanto affetto del pubblico, è partita bene, ha trovato un allenatore serio che ha scelto dei ragazzi che nessuno pensava facessero così bene. È meritatamente lì davanti. Non meritava di perdere col Parma. È una squadra che mi piace, è serena e arriva a una partita importante, contro un Napoli solido che vorrà passare il turno. La Lazio anche avrà voglia di passare, sarà una bella sfida".

RASPADORI - "È un giocatore in involuzione, quelli come lui se non giocano fanno fatica a trovare la condizione. Non è un velocista, poi non si capisce bene qual è il suo vero ruolo".

CONTE AVREBBE FATTO MEGLIO ALLA JUVE? - "Sì, perché si sarebbe fatto comprare anche giocatori diversi e non avrebbe avuto sicuramente solo una prima punta come adesso, che c'è solo Vlahovic".