Lazio-Napoli, Spalletti: “La squadra di Sarri è cresciuta molto”

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Riceverò il massimo dai miei calciatori in questa partita. Vediamo se basterà. Negli ultimi due giorni è difficile cogliere delle sensazioni dell’ultimo momento. Il modo di ragionare e la serietà dei miei ragazzi ci sono sempre. Politano? È un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive. È forte e quando è in condizione l’ho usato spesso. È uno dei tanti titolari. Lazio? Mi aspetto una squadra che fa un buon calcio come fanno le squadre di Sarri. Ha fatto dei miglioramenti dal girone d’andata. Sia per la Lazio che per il Napoli questa gara vale molto, entrambe proveranno a fare i tre punti".