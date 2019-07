Lazio, nasce la "Scuola di formazione post carriera": tutte le info

La carriera di un calciatore, o di un atleta in generale, ha vita breve. Volente o nolente, il fisico prima o poi cede lentamente fino a decretare la decisione più sofferta per ogni sportivo: il giorno del ritiro. E non per tutti è facile trovare una sistemazione o un lavoro una volta terminata la vita agonista. Ecco perché la Lazio, nella figura del presidente Claudio Lotito, ha voluto fortemente creare il progetto "Scuola di formazione post carriera": il prossimo 31 luglio, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico, verrà presentata quest'idea riservata esclusivamente ai ragazzi del settore giovanile biancoceleste e alle calciatrici della prima squadra e della Primavera della Lazio Women. Per avere info aggiuntive, clicca qui.

LAZIO, PER MILINKOVIC L'AGO DELLA BILANCIA E' BALE

LAZIO, LE PAROLE DI MIRRA SU ANDRE' ANDERSON

TORNA ALLA HOMEPAGE