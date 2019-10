Lazio, nei primi 15' mai un gol subito. E tra il 60' e il 75'...

STATISTICA LAZIO - La discontinuità della Lazio si legge nei numeri. A parte quella relativa ai risultati in campionato, i biancocelesti vivono delle fasi della partita durante le quali si esprimono meglio, alternate ad alcune meno positive. Come si legge su radiosei.it l’approccio degli uomini di Inzaghi è sempre dei migliori: Strakosha nei primi 15’ sia del primo che del secondo tempo non ha mai subito gol, concentrazione massima. Per quanto riguarda l’attacco, è tra il 60’ e il 75’ lo spicchio di gara preferito da Lulic e compagni: ben il 25% (4 reti) dei 16 gol totali della Lazio sono arrivati in quel frangente.

