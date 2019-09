Lazio, Nela: “Sono rimasto deluso dai biancocelesti, mi aspettavo di più”

Dall'esaltazione alla delusione degli addetti ai lavori per questa Lazio, il passo è stato breve. E coincide ancora una volta con la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara. Una sconfitta inaspettata che ha lasciato a bocca aperta anche Sebastiano 'Sebino' Nela, ex giocatore della Roma. Ecco il suo intervento a TMW Radio: “Sono rimasto deluso dalla sconfitta della Lazio a Ferrara, mi hanno sorpreso in negativo sia Inzaghi che i giocatori. Ci si aspettava molto di più per come era partita in questo campionato”.

LAZIO, L'ARBITRO DI EUROPA LEAGUE

LAZIO, COLLUQUIO RAGGI-LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE