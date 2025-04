Lazio, Nesta e un amore eterno per il biancoceleste: "Spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta è legato alla Lazio da un rapporto unico, fatto di passione e amore, che si è espresso al massimo nel periodo in cui ha indossato i colori biancocelesti indosso, diventando uno dei giocatori più forti e vincenti della storia. Una fede che non smette mai di mettere in evidenza, come avvenuto oggi in conferenza stampa al termine della partita tra il suo Monza e la Juve, quando ha pubblicamente dichiarato di fare il tifo per la Lazio nella lotta Champions: “Favorita per il campionato? Non voglio rispondere, perché non me ne frega niente dello scudetto. Per la Champions? Speriamo la Lazio".

