Lazio, niente Formello: gli allenamenti proseguono a casa

La conferenza stampa di Conte ha confermato una notizia che era già nell'aria. Nel nuovo decreto del governo, che estende le misure di distanziamento sociale fino al 13 aprile, è inserito il divieto di effettuare allenamenti da parte di atleti professionisti e non professionisti all'interno dei centri sportivi. Niente Formello dunque per la Lazio, che aspettava le nuove disposizioni governative per fissare la ripresa. Ora l'attenzione sarà sulla curva epidemiologica fino al 13 per capire come si muoverà l'esecutivo oltre Pasquetta.

PROTOCOLLO - La Lazio aveva pensato a un protocollo specifico per la ripresa degli allenamenti a Formello, con la supervisione del prof. Ivo Pulcini. Prima della ripresa tamponi (organizzati della società) e poi allenamenti differenziati nei locali continuamente sanificati. Fino a ieri lo spiraglio per tornare in campo rispettando il distanziamento sociale c'era, se ne riparlerà dal 13 aprile. I giocatori continueranno a lavorare da casa, alternando le dieci schede fornite dal prof. Fabio Ripert. L'ultimo allenamento di gruppo è datato 7 marzo, l'ultima partita contro il Bologna, 29 febbraio.

